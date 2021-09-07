Половина украинцев доверяют Зеленскому – опрос

Главе государства доверяют 50% граждан. При этом 48% респондентов сказали, что не доверяют президенту.

Как отмечают социологи, Зеленский вернул себе положительный баланс доверия, который утратил после первого года на должности главы государства.

На втором месте рейтинга спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которому доверяют 29% опрошенных, 32% – нет. Еще 33% украинцев не знают, кто он такой.

На третьем месте пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 26% респондентов ему доверяют, а не доверяют 71%.

Следом идет нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко – 26% и 72% соответственно.

У сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 23% и 58%.

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 17% опрошенных, 46% – нет. Еще 30% не знают его.

Опрос проводился 2–4 сентября среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.