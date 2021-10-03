"Красная кнопка", "Шаолинь" и "Отец года". Нардепам от "Слуги народа" в Трускавце вручили партийные награды

Награды вручили во время заседания фракции в Трускавце Фото: Юлія Палійчук - речниця «СЛУГИ НАРОДУ» / Telegram (архив)

Об этом пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук сообщила в Telegram.

По ее словам, парламентариям вручили награды в 16 номинациях.

Звание "Ответственность года" получил Игорь Копытин, который не пропустил ни одного заседания Верховной Рады.

Николаю Сольскому вручили премию "Шаолинь года" – как депутату, который пробыл за трибуной дольше всех.

Галина Третьякова получила награду "Настойчивость года". В партии считают, что она, "несмотря на хейт, не сходила со своих позиций".

Марию Мезенцеву, которая возглавляет украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, наградили премией "Евроинтегратор года".

Виталий Безгин получил премию "Децентрализатор года".

Людмилу Буймистер наградили "Красной кнопкой года" – за "нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты".

Павел Сушко "как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями", стал "Отцом года".

Глава временной следственной комиссии Рады Галина Янченко – "Инвест-няня года".

"В номинации "Пчелы против меда" победила Анастасия Радина за самые "болезненные" для депутатов законы. В номинации "Количество и качество" – Даниил Гетманцев – как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ", – добавила Палийчук. Она не уточнила, почему анонсировала 16 наград, а обнародовала лишь 10.

Награждение состоялось во время гала-концерта, ведущим которого была украинская ведущая Екатерина Осадчая. Глава фракции Давид Арахамия выступил как диджей, а также сыграл на барабанах. Как отметил журналист Дмитрий Бобрицкий, на вечеринку пригласили только Осадчую, остальных журналистов, аккредитованных на заседание, по его словам, не пустили.