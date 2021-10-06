ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Володь, выруби его". "Схемы" восстановили видео нападения работников "Укрэксимбанка" на съемочную группу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Инцидент произошел в кабинете главы "Укрэксимбанка" Мецгера (по центру)
Инцидент произошел в кабинете главы "Укрэксимбанка" Мецгера (по центру)
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Редакция программы расследований "Схемы" восстановила видео нападения сотрудников "Укрэксимбанка" в кабинете его главы Евгения Мецгера на съемочную группу. Видеозапись опубликована 5 октября на YouTube-канале "Радіо Свобода".

Как отметили в программе, журналист Кирилл Овсяный спрашивал Мецгера о многомиллионном кредите, выданном банком.

"Закончите интервью, потому что это что-то... какая-то дурня началась", – отреагировал глава "Укрэксимбанка".

Овсяный предложил Мецгеру оставить документы для ознакомления, на что он ответил, что знает их.

"И эти документы также по "ДНР"? – уточнил журналист. – Можете прокомментировать? Проверялась ли эта компания, этот человек, которому предоставлялся кредит государственным банком?"

В это время директор департамента информполитики финучреждения Владимир Пикалов начал мешать сьемке.

Мецгер заявил, что "уже ничего не хочет комментировать".

"Володь, выруби его, пожалуйста. Что он [оператор] тут ходит?" – обратился к Пикалову глава "Укрэксимбанка".  

На видео слышно, как Овсяный просить отдать микрофон.

"Не-не. Подождите-подождите, – закрыв дверь, сказал Мецгер. – У ребят остается эта пленка. Они ее завтра выложат, да?"

Он заявил, что против интервью и не дает на него согласие.

Пикалов, в свою очередь, пригрозил СМИ судом, обвинив в "провокации".

"Вы себе позволяете сейчас по факту обвинять председателя правления госбанка", – сказал он.

Овсяный подчеркнул, что задавал вопрос, но Пикалов настаивал на своем.

"Вы не задали вопрос. Это был вопрос с тычком каких-то документов в лицо", – добавил он.

Журналист "Схем" сказал, что у него в руках генеральный договор, и предложил Пикалову его проверить.

"Можем. Но зачем нам проверять, если вы уже ведете себя непрофессионально?" – ответил Пикалов.

В это время Мецгер обратил внимание на оператора СМИ.

"Пишешь? – переспросил он сотрудника "Схем". – В смысле, нет, они пишут все это. Чего, охренели, что ли, вообще? Я сказал: я запрещаю давать интервью. Я вам не даю согласия на запись. Давай забирайте камеру. Игорь (сотрудник банка. – "ГОРДОН"), забери у них камеру к чертовой матери. Охерели".

После этого, как видно на видео, камера начинает двигаться в стороны. На фоне слышно, как говорит Мецгер: "Кассеты повытягивайте".  

"Никто никуда эту штуку не вынесет. Ну вас просили – а что вы хотели? Ребята, вы думаете, так это что, шутки?" – сказал Пикалов.

В это время на фоне слышно, как оператора толкают, видно сотрудника банка, а позже – и оператора, скрученного на диване.

"Чего вы его бьете? Что происходит? Скрутили моего оператора. Его скрутил охранник. Вот он его держит… и ему сейчас сломает руку. Зачем вы это делаете?" – спросил Овсяный.

После инцидента журналист сказал: "Вы понимаете, что это будет скандал? Вы скручиваете моего оператора… Забираете у нас камеры… То есть вы меня сейчас не выпускаете – правильно ли я понимаю?"

"Нет", – ответил Пикалов.

Мецгер в этот момент сказал, чтобы с "айтишниками вычистили все говно" (видеозапись. – "ГОРДОН").

"Почистить полностью, в ноль, абсолютно все", – добавил сотрудник банка. Другой работник ответил, что понял.

После этого сотрудники "Укрэксимбанка" унесли технику СМИ, но не выключили режим записи. Между ними слышен разговор, что надо вытереть все с видеокамеры. После этого камера выключилась.

Редакция программы "Схемы" заявила, что готова предоставить правоохранителям все восстановленные записи.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube
Контекст:

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете. Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Мецгер приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

В "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". При этом в банке утверждают, что в действиях журналиста были "признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации" (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

Теги: СМИ, Украина, провокации, нападение, ДНР, видео, кредиты, журналисты, скандал, Укрэксимбанк, документы, интервью, Радио Свобода, записи, Схемы, охранник, оператор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мой кайф – исполнить мечту супруги". Кошевой рассказал, какой недвижимостью владеет в Украине
  "Мой кайф – исполнить мечту супруги". Кошевой рассказал, какой недвижимостью владеет в Украине
"Какая роковая женщина". Мейхер крупным планом показала декольте
"Какая роковая женщина". Мейхер крупным планом показала декольте
Экс-возлюбленный Тины Кароль Туриченко сделал предложение своей девушке
Экс-возлюбленный Тины Кароль Туриченко сделал предложение своей девушке
"Мне страшно тебя отпускать". Лидия Таран назвала себя злой мамой и показала, как росла ее 14-летняя дочь
"Мне страшно тебя отпускать". Лидия Таран назвала себя злой мамой и показала, как росла ее 14-летняя дочь
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
  "Возмутительный маркетинг". Givenchy спровоцировал скандал из-за украшений на шее моделей в виде петли
  "Возмутительный маркетинг". Givenchy спровоцировал скандал из-за украшений на шее моделей в виде петли
"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом
"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом
"Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал". Матвиенко показала свое купание на Мадейре
"Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал". Матвиенко показала свое купание на Мадейре
"Была очень сложная прошлая неделя". Джамала сообщила, что ее отца прооперировали
"Была очень сложная прошлая неделя". Джамала сообщила, что ее отца прооперировали
  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"
  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"
"Ни фига себе она крутая", "Тина из пластилина". Тина Кароль показала растяжку
"Ни фига себе она крутая", "Тина из пластилина". Тина Кароль показала растяжку
"Попа самая шикарная". Мендель снялась топлес, засветив цветное тату
"Попа самая шикарная". Мендель снялась топлес, засветив цветное тату
"Сексуальная леди", "Безумно красиво". Ефросинина показала фигуру в соблазнительном образе
"Сексуальная леди", "Безумно красиво". Ефросинина показала фигуру в соблазнительном образе
Полезные конфеты из бананов. Рецепт от участника реалити-шоу "Адская кухня"
Полезные конфеты из бананов. Рецепт от участника реалити-шоу "Адская кухня"
Спирс планирует выйти замуж за 27-летнего фитнес-тренера до своего 40-летия – СМИ
Спирс планирует выйти замуж за 27-летнего фитнес-тренера до своего 40-летия – СМИ
"Тина, где лифчик?", "Красотка". Тина Кароль засветила формы в прозрачном платье
"Тина, где лифчик?", "Красотка". Тина Кароль засветила формы в прозрачном платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS