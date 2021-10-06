"Володь, выруби его". "Схемы" восстановили видео нападения работников "Укрэксимбанка" на съемочную группу

Как отметили в программе, журналист Кирилл Овсяный спрашивал Мецгера о многомиллионном кредите, выданном банком.

"Закончите интервью, потому что это что-то... какая-то дурня началась", – отреагировал глава "Укрэксимбанка".

Овсяный предложил Мецгеру оставить документы для ознакомления, на что он ответил, что знает их.

"И эти документы также по "ДНР"? – уточнил журналист. – Можете прокомментировать? Проверялась ли эта компания, этот человек, которому предоставлялся кредит государственным банком?"

В это время директор департамента информполитики финучреждения Владимир Пикалов начал мешать сьемке.

Мецгер заявил, что "уже ничего не хочет комментировать".

"Володь, выруби его, пожалуйста. Что он [оператор] тут ходит?" – обратился к Пикалову глава "Укрэксимбанка".

На видео слышно, как Овсяный просить отдать микрофон.

"Не-не. Подождите-подождите, – закрыв дверь, сказал Мецгер. – У ребят остается эта пленка. Они ее завтра выложат, да?"

Он заявил, что против интервью и не дает на него согласие.

Пикалов, в свою очередь, пригрозил СМИ судом, обвинив в "провокации".

"Вы себе позволяете сейчас по факту обвинять председателя правления госбанка", – сказал он.

Овсяный подчеркнул, что задавал вопрос, но Пикалов настаивал на своем.

"Вы не задали вопрос. Это был вопрос с тычком каких-то документов в лицо", – добавил он.

Журналист "Схем" сказал, что у него в руках генеральный договор, и предложил Пикалову его проверить.

"Можем. Но зачем нам проверять, если вы уже ведете себя непрофессионально?" – ответил Пикалов.

В это время Мецгер обратил внимание на оператора СМИ.

"Пишешь? – переспросил он сотрудника "Схем". – В смысле, нет, они пишут все это. Чего, охренели, что ли, вообще? Я сказал: я запрещаю давать интервью. Я вам не даю согласия на запись. Давай забирайте камеру. Игорь (сотрудник банка. – "ГОРДОН"), забери у них камеру к чертовой матери. Охерели".

После этого, как видно на видео, камера начинает двигаться в стороны. На фоне слышно, как говорит Мецгер: "Кассеты повытягивайте".

"Никто никуда эту штуку не вынесет. Ну вас просили – а что вы хотели? Ребята, вы думаете, так это что, шутки?" – сказал Пикалов.

В это время на фоне слышно, как оператора толкают, видно сотрудника банка, а позже – и оператора, скрученного на диване.

"Чего вы его бьете? Что происходит? Скрутили моего оператора. Его скрутил охранник. Вот он его держит… и ему сейчас сломает руку. Зачем вы это делаете?" – спросил Овсяный.

После инцидента журналист сказал: "Вы понимаете, что это будет скандал? Вы скручиваете моего оператора… Забираете у нас камеры… То есть вы меня сейчас не выпускаете – правильно ли я понимаю?"

"Нет", – ответил Пикалов.

Мецгер в этот момент сказал, чтобы с "айтишниками вычистили все говно" (видеозапись. – "ГОРДОН").

"Почистить полностью, в ноль, абсолютно все", – добавил сотрудник банка. Другой работник ответил, что понял.

После этого сотрудники "Укрэксимбанка" унесли технику СМИ, но не выключили режим записи. Между ними слышен разговор, что надо вытереть все с видеокамеры. После этого камера выключилась.

Редакция программы "Схемы" заявила, что готова предоставить правоохранителям все восстановленные записи.

ВИДЕО

Видео: Радіо Свобода / YouTube