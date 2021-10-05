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В "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" якобы пытались завладеть банковской тайной

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Мецгер назвал действия журналистов провокацией и покушением на репутацию менеджмента
Мецгер назвал действия журналистов провокацией и покушением на репутацию менеджмента
Фото: JSC Ukreximbank / Facebook

"Укрэксимбанк" в своем Facebook прокомментировал конфликт с журналистами программы "Схемы", которые хотели взять интервью у главы финучреждения Евгения Мецгера.

В банке рассказали, что 16 сентября получили запрос от "Радіо Свобода" на интервью с Мецгером. Его запланировали на 4 октября.

"Однако во время интервью журналист "Радио Свобода" Кирилл Овсяный поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними. Кроме того, журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушений в рамках соответствующих правоотношений", – говорится в сообщении.

В "Укрэксимбанке" отметили, что запрашиваемая журналистом информация подпадала под банковскую тайну, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение указанного интервью".

"Дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи. Журналисту было предложено подготовить перечень вопросов, информация о которых может быть предоставлена банком с соблюдением требований действующего законодательства Украины, и отправить его в банк с целью подготовки развернутых ответов на такие вопросы. После этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой)", – подчеркивают в финучреждении.

В банке считают, что в действиях журналиста Овсяного были "признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации".

Поэтому банк собирается обратиться к правоохранителям и в органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, для анализа действий журналиста.

https://www.facebook.com/Ukrexim/posts/4327080540678602

На ситуацию отреагировал и сам Мецгер. В Facebook он назвал действия журналистов "сознательно и прицельно направленными на провокацию и покушение на незапятнанную репутацию менеджмента и его деятельности".

https://www.facebook.com/MetzgerEugene/posts/434070768128598

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете. 

Как сообщили журналисты, Мецегеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем", но журналисты не уточнили, какого именно. Мецгер приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Теги: Украина, нападение, журналисты, Укрэксимбанк, Схемы
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