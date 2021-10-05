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Нападение на журналистов "Схем" во время интервью с главой "Укрэксимбанка". Полиция начала расследование

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Журналисты сообщили о нападении 4 октября
Журналисты сообщили о нападении 4 октября
Фото: depositphotos.com

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью с главой государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева 5 октября.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). 

Контекст:

На журналистов программы "Схемы" 4 октября напали в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Мецгером в его кабинете. 

Как сообщают журналисты, Мецегеру не понравился один из вопросов журналиста Кирилла Овсянного. Вопрос касался одного из ближайших расследований "Схем", но журналисты не уточнили, какого именно. Мецгер приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Мецгер возглавил "Укрэксимбанк" в марте 2020 года. До 2015 году он работал в других должностях в этом госбанке. 

В 2020 году в рамках "Индекса физической безопасности журналистов" зафиксировано 77 случаев применения силы к журналистам в Украине (общее количество пострадавших работников медиа – 101). В 2019 году произошло 75 инцидентов с применением силы к журналистам, в которых пострадало 86 медийщиков.

По состоянию на 29 сентября в Украине расследовалось 285 уголовных производств по фактам совершения правонарушений против журналистов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: журналисты, Укрэксимбанк, Схемы, Евгений Мецгер
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