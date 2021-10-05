"О нападении ни слова, еще и обвинили". В "Схемах" удивлены комментарием "Укрэксимбанка" об инциденте с журналистами

В банке умолчали о нападении на журналистов и о том, что силой отобрали флешки из камер, отметили в редакции "Схем" Фото: depositphotos.com

"О самом нападении – ни слова. Наоборот, говорят, "журналист с оператором безо всякого препятствования покинули помещение банка". О том, что сотрудники банка по приказу председателя правления удалили видео с флешек из наших камер, тоже ни слова. Более того, еще и обвинили журналиста Кирилла Овсяного в "противоправном завладении информацией с ограниченным доступом (банковской тайной)" и говорят, что пожалуются на него в полицию", – отметила Седлецкая.

По ее словам, лучшим ответом банку будет публикация расследования "Схем", над которым редакция работает в ускоренном темпе.

"Отдельно мне очень интересно было узнать от боссов "Укрэксимбанка", что на самом деле они вчера с нашими журналистами общались на условиях off the record (т.е. не под запись). Поясню, что такое off the rec. Это когда до начала ОБЕ стороны соглашаются на разговор на условиях "не под запись". Когда редакция письменно просит интервью за три недели до эфира, а затем в определенный день и время приходят журналист и оператор с двумя камерами – это разговор ON the record", – подчеркнула редактор.

Она отметила, что даже если вопросы не нравятся спикеру, в данном случае топ-менеджеру государственного банка, это не означает, что журналисты должны немедленно прекратить запись – наоборот, съемочная группа должна продолжать съемку, чтобы зафиксировать реакцию публичных лиц на вопросы по сути расследования.