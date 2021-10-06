"Есть и "Б", и "В". Шмыгаль заявил, что у правительства есть планы на случай прекращения транзита газа через Украину

Отвечая на вопрос, есть ли у правительства план "Б" на случай прекращения транзита газа, Шмыгаль ответил: "Конечно, есть и [план] "Б", и "В". Но у нас пока в реализации план "А". Зачем говорить о "Б", если мы в процессе с планом "А"?"
При этом премьер говорил, что Украина не планирует вести переговоры о прямых поставках газа из РФ.
Украина с осени 2015 года не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.
"Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет 30 декабря 2019 года. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".
В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины.
27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.
В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.
В Кремле назвали поставки газа в Венгрию не через украинскую газотранспортную систему "вопросом экономической целесообразности".
Угрозу энергобезопасности Украины представляет и газопровод "Северный поток – 2", который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. 4 октября "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток – 2".
Глав правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко в комментарии телеканалу "Дом" 12 июля этого года предупреждал об угрозах экономике Украины от запуска "Северного потока – 2". "Если будет достроен "Северный поток-2", то есть высокий риск того, что физические объемы газа, которые проходят сейчас через Украину в Европу, сократятся. Возможно, после 2024 года превратятся вообще", – прогнозировал он.
Федеральное сетевое агентство Германии также не исключило, что "одну из веток газопровода в скором времени запустят".
Запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал Витренко.
Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".