Шмыгаль заявил, что Украина не намерена вести переговоры о прямых поставках газа из РФ

"Такие переговоры не планируются", – заявил глава правительства.

Он также прокомментировал прекращение поставок российского газа в Венгрию через территорию Украины. По словам премьера, в условиях рынка "Газпром" имеет такое право, но должен оплачивать забронированные мощности украинской ГТС.

"Когда один из партнеров отказывается от чего-то, ищут других партнеров. Мы ведем переговоры с Румынией, Молдовой, другими странами. И очевидно, что намерения определенных партнеров были известны и понятны "Нафтогазу". Об этом говорил глава "Нафтогазу", когда предлагал, чтобы европейские покупатели газа от "Газпрома" могли получать газ на границе Украина – РФ", – сказал глава правительства.