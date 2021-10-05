Разумков не планирует обжаловать возможное решение о своей отставке. Он намерен создать собственную команду

"Я буду работать дальше. Должность – механизм, инструмент, без должности главы Верховной Рады будет трудно это сделать, а может, легче. Потому что ты себя чувствуешь человеком, который возвращается к 2019 году, к тем эфирам, командировкам, встречам с людьми. Должность в этом плане мешает. Работать буду много, силы, время есть, команда будет. Нам нужно много сделать из тех обещаний, которые мы давали, реальных обещаний", – сказал Разумков.

Он отметил, что его отстранение от работы на два пленарных дня по инициативе фракции "Слуга народа" и депутатских групп "Довіра" и "За майбутнє" состоялось с нарушением регламента, однако не видит смысла это доказывать.

Также спикер парламента не собирается обжаловать решение о своей отставке, если нардепы его примут.

"Я очень хотел верить, что за два года мы вернули Верховную Раду к парламентской работе, но, видимо, я ошибся в людях, ценностях, с которыми они шли", – резюмировал Разумков.