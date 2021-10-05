Разумков: Олигархи мне не звонили и помощь не предлагали

Разумков: Я сейчас не так уж и много потеряю Фото: Дмитро Разумков / Facebook

"Олигархи мне не звонили и помощь не предлагали. Ровно так же, как и за последние два года моей работы в кресле главы Верховной Рады. Им, наверное, лучше было бы раньше звонить и что-то предлагать, чем на момент моей возможной отставки, правда же? Особенно, например, в августе 2019 года", – отметил Разумков.

По его словам, он не боится остаться без политики.

"Если бы я боялся, то в 2018 году не пришел бы в штаб [нынешнего президента Украины Владимира] Зеленского. Потому что рейтинги, которые были на тот момент, и то, что мы получили после избирательной кампании [это несопоставимо]. Я сейчас не так уж и много потеряю – я не потеряю себя как человека, и это главное. А должности приходят и уходят. Не в них суть", – подчеркнул спикер парламента.

Сегодня Верховная Рада отстранила Разумкова на два пленарных дня по инициативе фракции "Слуга народа" и депутатских групп "Довіра" и "За майбутнє".