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ПОЛИТИКА

Разумков: Олигархи мне не звонили и помощь не предлагали

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Разумков: Я сейчас не так уж и много потеряю
Разумков: Я сейчас не так уж и много потеряю
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге 5 октября, комментируя свою возможную отставку, заявил, что с ним не связывались представители украинского бизнеса, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Олигархи мне не звонили и помощь не предлагали. Ровно так же, как и за последние два года моей работы в кресле главы Верховной Рады. Им, наверное, лучше было бы раньше звонить и что-то предлагать, чем на момент моей возможной отставки, правда же? Особенно, например, в августе 2019 года", – отметил Разумков.

По его словам, он не боится остаться без политики.

"Если бы я боялся, то в 2018 году не пришел бы в штаб [нынешнего президента Украины Владимира] Зеленского. Потому что рейтинги, которые были на тот момент, и то, что мы получили после избирательной кампании [это несопоставимо]. Я сейчас не так уж и много потеряю – я не потеряю себя как человека, и это главное. А должности приходят и уходят. Не в них суть", – подчеркнул спикер парламента.

Сегодня Верховная Рада отстранила Разумкова на два пленарных дня по инициативе фракции "Слуга народа" и депутатских групп "Довіра" и "За майбутнє".

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосуют свыше 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют первого вице-спикера Руслана Стефанчука, глава партии "Слуга народа", замглавы этой фракции в Раде Александр Корниенко сказал, что готов занять должность вице-спикера.

Разумков 4 октября сообщал, что в Верховной Раде 4 октября запустили процедуру его отзыва с должности председателя парламента. Он также заявлял, что на этой неделе в повестке не может появиться вопрос его отзыва с должности.

5 октября парламент внес вопрос отзыва Разумкова в повестку сессии. Его должны рассмотреть 7 октября.

Теги: Верховная Рада, отставка, Владимир Зеленский, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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