Нобелевскую премию по физике получили ученые, моделировавшие климат Земли

Премию разделили на две части. Одна ее половина была присуждена совместно Манабе и Хассельманну за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления.

Манабэ продемонстрировал, как повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли. В 1960-х годах он руководил разработкой физических моделей климата Земли и был первым человеком, исследовавшим взаимодействие между радиационным балансом и вертикальным переносом воздушных масс. Его работа заложила основу для разработки современных климатических моделей.

Syukuro Manabe – awarded the 2021 #NobelPrize in Physics – demonstrated how increased levels of carbon dioxide in the atmosphere lead to increased temperatures at the surface of the Earth. His work laid the foundation for the development of current climate models. pic.twitter.com/jOZEnOSxGV — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Примерно десять лет спустя Хассельманн создал модель, которая связывает воедино погоду и климат, тем самым отвечая на вопрос, почему климатические модели могут быть надежными, несмотря на то, что погода изменчива и хаотична. Он также разработал методы идентификации конкретных сигналов, которые отражаются в климате как природными явлениями, так и деятельностью человека. Его методы были использованы, чтобы доказать, что повышение температуры в атмосфере вызвано выбросами углекислого газа человеком.

2021 #NobelPrize laureate Klaus Hasselmann created a model that links together weather and climate. His methods have been used to prove that the increased temperature in the atmosphere is due to human emissions of carbon dioxide. pic.twitter.com/lWcGrm9SDW — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Вторую половину премии получил Джорджио Паризи за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомных до планетарных масштабов.

Паризи в 1980 году обнаружил скрытые узоры в неупорядоченных сложных материалах. Его открытия являются одними из самых важных вкладов в теорию сложных систем. Они позволяют понять и описать множество различных и явно совершенно случайных материалов и явлений не только в физике, но и в других, очень разных областях, таких как математика, биология, нейробиология и машинное обучение.

Giorgio Parisi – awarded this year’s #NobelPrize in Physics – discovered hidden patterns in disordered complex materials. His discoveries are among the most important contributions to the theory of complex systems. pic.twitter.com/ggdbuauwcY — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

"Открытия, признанные в этом году, демонстрируют, что наши знания о климате опираются на прочную научную основу, основанную на строгом анализе наблюдений. Все лауреаты этого года внесли свой вклад в более глубокое понимание свойств и эволюции сложных физических систем", – прокомментировал председатель Нобелевского комитета по физике Торс Ханс Ханссон.