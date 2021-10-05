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Нобелевскую премию по физике получили ученые, моделировавшие климат Земли

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Нобелевскую премию по физику получили сразу трое ученых
Нобелевскую премию по физику получили сразу трое ученых
Фото: nobelprize.org

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2021 году стали Сюкуро Манабе из США, Клаус Хассельманн из Германии и Джорджо Паризи из Италии. Об этом сообщили на сайте премии.

Премию разделили на две части. Одна ее половина была присуждена совместно Манабе и Хассельманну за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления.

Манабэ продемонстрировал, как повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли. В 1960-х годах он руководил разработкой физических моделей климата Земли и был первым человеком, исследовавшим взаимодействие между радиационным балансом и вертикальным переносом воздушных масс. Его работа заложила основу для разработки современных климатических моделей.

Примерно десять лет спустя Хассельманн создал модель, которая связывает воедино погоду и климат, тем самым отвечая на вопрос, почему климатические модели могут быть надежными, несмотря на то, что погода изменчива и хаотична. Он также разработал методы идентификации конкретных сигналов, которые отражаются в климате как природными явлениями, так и деятельностью человека. Его методы были использованы, чтобы доказать, что повышение температуры в атмосфере вызвано выбросами углекислого газа человеком.

Вторую половину премии получил Джорджио Паризи за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомных до планетарных масштабов.

Паризи в 1980 году обнаружил скрытые узоры в неупорядоченных сложных материалах. Его открытия являются одними из самых важных вкладов в теорию сложных систем. Они позволяют понять и описать множество различных и явно совершенно случайных материалов и явлений не только в физике, но и в других, очень разных областях, таких как математика, биология, нейробиология и машинное обучение.

"Открытия, признанные в этом году, демонстрируют, что наши знания о климате опираются на прочную научную основу, основанную на строгом анализе наблюдений. Все лауреаты этого года внесли свой вклад в более глубокое понимание свойств и эволюции сложных физических систем", – прокомментировал председатель Нобелевского комитета по физике Торс Ханс Ханссон.

Контекст:

В этом году Нобелевские премии из-за пандемии коронавируса вручаются в странах, где находятся лауреаты, а не на церемонии в Стокгольме.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике вручили британскому ученому Роджеру Пенроузу за открытие связи механизмов формирования черных дыр, а также американцам Андреа Гец и Райнхарду Генцелю – за открытие сверхмассивных черных дыр в центре галактики.

Теги: климат, Нобелевская премия, физика, ученые
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