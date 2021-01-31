Президент Литвы выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию мира – Reuters

Чтобы поддержать белорусское протестное движение, президент Литвы Гитанас Науседа решил выдвинуть белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира, сообщили источники агентства Reuters.

Тихановская живет в Литве с тех пор, как бежала из Беларуси Фото: ЕРА

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Науседа пошел на такой шаг, чтобы показать поддержку белорусскому протестному движению и его требованиям о проведении свободных президентских выборов в стране, сказал один из источников.

Выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира в этом году прекращаются 31 января, победителя объявят в ноябре. Среди кандидатов могут быть члены национальных парламентов, бывшие лауреаты и известные ученые, подчеркнуло агентство.