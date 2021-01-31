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Президент Литвы выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию мира – Reuters

Чтобы поддержать белорусское протестное движение, президент Литвы Гитанас Науседа решил выдвинуть белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира, сообщили источники агентства Reuters.

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Тихановская живет в Литве с тех пор, как бежала из Беларуси
Тихановская живет в Литве с тех пор, как бежала из Беларуси
Фото: ЕРА

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Науседа пошел на такой шаг, чтобы показать поддержку белорусскому протестному движению и его требованиям о проведении свободных президентских выборов в стране, сказал один из источников.

Выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира в этом году прекращаются 31 января, победителя объявят в ноябре. Среди кандидатов могут быть члены национальных парламентов, бывшие лауреаты и известные ученые, подчеркнуло агентство.

Тихановская 19 января призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для лидеров демократических сил.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Тихановская живет в Литве с тех пор, как бежала из Беларуси после президентских выборов. Генеральная прокуратура Беларуси 21 декабря прошлого года открыла против политика и нескольких ее соратников уголовное дело. Оппозиционерке вменяют часть 1 статьи 361-1 Уголовного кодекса Беларуси (создание экстремистского формирования и руководство им). Под эту же статью попали члены президиума координационного совета белорусской оппозиции – Мария Колесникова, адвокат Максим Знак, экс-министр культуры Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и глава забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Следственный комитет Беларуси возбудил дело в отношении всех членов координационного совета по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем).

Теги: Беларусь, Латвия, Гитанас Науседа, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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