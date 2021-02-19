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Умер известный кардиолог Лаун, который изобрел дефибриллятор и получил Нобелевскую премию мира

Врач-кардиолог и антивоенный активист Бернард Лаун был награжден Нобелевской премией мира за распространение знаний о последствиях ядерной войны. Он умер в возрасте 99 лет.

Лаун был знаменитым врачом и общественным активистом
Лаун был знаменитым врачом и общественным активистом
Фото: hsph.harvard.edu

В США 16 февраля умер известный врач-кардиолог Бернард Лаун, уроженец Литвы, который изобрел дефибриллятор и получил Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Гарвардская школа общественного здравоохранения, в которой Лаун был почетным преподавателем.

Лаун умер в своем доме неподалеку от Бостона. Ему было 99 лет. Его здоровье в последнее время ухудшалось из-за сердечной недостаточности.

Он был одним из первых врачей, который подчеркивал важность диеты и физических упражнений для лечения заболеваний сердца.

В 1962 году Лаун изобрел дефибриллятор постоянного тока, или кардиовертер, устройство, использующее электрошок, чтобы заставить сердце восстановить нормальный ритм биения.

Лаун также был известным общественным активистом, который стал соучредителем организации "Международные врачи за предотвращение ядерной войны" в 1980-х годах. Эта организация призвала ввести мораторий на испытания и производство ядерного оружия.

Лаун был награжден Нобелевской премией мира 1985 года, за повышение осведомленности о последствиях ядерной войны во время Холодной войны между США и СССР.

Лаун и его жена Луиза были женаты 73 года; она умерла в 2019 году. У Лауна остались трое детей, Энн, Фредрик и Наоми; пять внуков; и один правнук.

Теги: Нобелевская премия, ядерное оружие, некролог, врачи
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