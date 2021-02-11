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Во Львове органы умершего донора пересадили сразу четырем пациентам

Врачи пытались спасти 45-летнюю львовянку, но не смогли. Семья умершей разрешила использовать ее органы, чтобы помочь другим.

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Реципиентам пересадили две почки, сердце и печень женщины
Реципиентам пересадили две почки, сердце и печень женщины
Скриншот: Oleg Samchuk / Facebook

Во Львове провели трансплантацию органов от одного донора сразу четырем пациентам. Об этом в Facebook написал главный врач клинической больницы скорой помощи Львова Олег Самчук.

Донором стала 45-летняя львовянка, которая умерла из-за разрыва аневризмы. Врачи несколько дней пытались спасти пациентку, но не смогли.

Реципиентам пересадили две почки, сердце и печень женщины.

"Для членов семьи женщины – мужа, беременной дочери, сына и мамы – ее смерть стала огромным и неожиданным ударом, потому что никто из них даже не подозревал о болезни. Однако они все же нашли в себе силы принять, возможно, самое трудное в жизни решение, которое подарило шанс сразу четырем людям", – написал Самчук.

Он опубликовал видео, на котором врачи провожают донора в операционную по "коридору почета".

Операции львовские специалисты выполняли совместно с коллегами из Института сердца и Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова.

https://www.facebook.com/103038694394398/videos/174291100818196/

В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

1 января 2021 года начала работу Единая государственная информационная система трансплантации.

В августе 2020 года Степанов выразил надежду, что Украина в течение трех лет получит полную трансплантационную независимость. 4 января 2020 года министр заявил, что в 2021 году в Украине проведут больше трансплантаций органов и тканей, чем в 2020-м.

Теги: Львов, хирургия, больница, донор, трансплантация, врачи
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