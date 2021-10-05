Восемь областей Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности – Минздрав

В Житомирской два дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования в 20% (20,2% и 20,3%), в Закарпатской 4 октября превышена динамика госпитализаций (53%), в Запорожской три дня подряд превышен уровень госпитализаций 60 на 100 тыс. населения (60; 62,5 и 65,8) и два дня – динамика госпитализаций (50,5% и 55,1%).

В Ровенской области три дня подрял превышена динамика госпитализаций (56%, 56% и 59,1%), в Сумской – коэффициент выявления случаев инфицирования (21,4%; 22,7% и 22,9%).

В Харьковской области три дня превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (20,8%, 21,4% и 23,2%) и уровень госпитализаций на 100 тыс. населения (65,8; 68,6 и 72,2). Также два дня была превышена загруженность койкомест с кислородом в 65% (70,1% и 66,4%), но 4 октября этот показатель вернулся в пределы нормы (63,6%).

В Херсонской области два дня подряд был превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения (65,4; 71,2) и динамика уровня госпитализаций (58,8% и 71,1%).

В Черновицкой области три дня подряд превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения (69,4; 65,6 и 67,7).

Инфографика: moz.gov.ua

Другие регионы соответсвуют "желтому" уровню эпидемической опасности.