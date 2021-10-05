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В Украине рекордное количество смертей от коронавируса за сутки с мая

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4 октября в Украине госпитализировали 1881 человека с COVID-19
4 октября в Украине госпитализировали 1881 человека с COVID-19
Фото: depositphotos.com

За сутки 4 октября в Украине зафиксировали 9846 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, проинформировала пресс-служба Минздрава в Facebook.

Среди новых заболевших – 918 детей и 207 медиков. Также за минувшие сутки госпитализировали 1881 человека, выздоровело 4229 пациентов.

317 украинцев 4 октября умерли от COVID-19. Это рекордное количество смертей от болезни с 15 мая, когда умерли 322 украинца, судя по данным мониторинговой системы СНБО.

В понедельник украинцам сделали более 74 тыс. тестов на коронавирус. Больше всего новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

Самый большой всплеск заболеваемости за последнее время фиксировался 30 сентября – 12 034. Это максимум с 23 апреля, когда подтвердили 12 711 заболевших. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.

За все время пандемии в Украине заболело 2 469 856 человек, выздоровело 2 268 752 пациента, летальных случаев – 57 206.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1963257253837370

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Украина, смерть, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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