В Украине рекордное количество смертей от коронавируса за сутки с мая

4 октября в Украине госпитализировали 1881 человека с COVID-19 Фото: depositphotos.com

Среди новых заболевших – 918 детей и 207 медиков. Также за минувшие сутки госпитализировали 1881 человека, выздоровело 4229 пациентов.

317 украинцев 4 октября умерли от COVID-19. Это рекордное количество смертей от болезни с 15 мая, когда умерли 322 украинца, судя по данным мониторинговой системы СНБО.

В понедельник украинцам сделали более 74 тыс. тестов на коронавирус. Больше всего новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

Самый большой всплеск заболеваемости за последнее время фиксировался 30 сентября – 12 034. Это максимум с 23 апреля, когда подтвердили 12 711 заболевших. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.

За все время пандемии в Украине заболело 2 469 856 человек, выздоровело 2 268 752 пациента, летальных случаев – 57 206.