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В Украине за сутки выявили 12 тыс. новых больных с COVID-19

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Число инфицированных украинцев растет
Число инфицированных украинцев растет
Фото: ЕРА

30 сентября в Украине подтвердили 12 034 новых случая коронавирусной инфекции, проинформировало 1 октября в Facebook Министерство здравоохранения.

"В Украине зафиксировано 12 034 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 1059, медработников – 248). Также за прошедшие сутки госпитализировано 2637 человек, летальных случаев – 172, выздоровело – 3264 человека", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 11 757 случаев COVID-19Последний раз больше новых инфицирований, чем 30 сентября, фиксировали 23 апреля – 12 711Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.

За последние 24 часа в стране сделали 89 002 теста на коронавирус, из них методом ПЦР – 45 559.

Больше всего инфицированных обнаружили в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 435 413 случаев коронавирусной инфекции, скончались 56 446 пациентов с COVID-19, выздоровели 2 258 455 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1960417757454653

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Министерство здравоохранения, эпидемия, Харьковская область, Запорожская область, Львовская область, болезнь, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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