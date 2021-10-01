В Украине за сутки выявили 12 тыс. новых больных с COVID-19

"В Украине зафиксировано 12 034 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 1059, медработников – 248). Также за прошедшие сутки госпитализировано 2637 человек, летальных случаев – 172, выздоровело – 3264 человека", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 11 757 случаев COVID-19. Последний раз больше новых инфицирований, чем 30 сентября, фиксировали 23 апреля – 12 711. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.

За последние 24 часа в стране сделали 89 002 теста на коронавирус, из них методом ПЦР – 45 559.

Больше всего инфицированных обнаружили в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 435 413 случаев коронавирусной инфекции, скончались 56 446 пациентов с COVID-19, выздоровели 2 258 455 человек.