В Минздраве Украины рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат

Поддельная справка о вакцинации от COVID-19 может привести в зал суда, отметили в Минздраве Фото: radiosvoboda.org

Отмечается, что наказание за подделку документов может варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет, в случае внесения ложных сведений в электронную систему здравоохранения – до шести лет.

В Минздраве призвали граждан, которые знают о случаях подделки документов, сообщать в:

МВД Украины на горячую линию (1536);

Нацполицию Украины на горячую линию (0 800 500 202) или на email [email protected];

департамент киберполиции Нацполиции Украины на горячую линию (0 800 50 51 70), или на email [email protected], или, заполнив форму обратной связи, – ticket.cyberpolice.gov.ua;

департамент стратегических исследований Нацполиции на email [email protected];

СБУ по телефону доверия (0 800 501 482);

Национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия COVID-19 (0 800 60 20 19).

"Поддельная справка о вакцинации может помочь избежать "противоковидных" ограничений, а может привести в зал суда или под аппарат искусственной вентиляции легких", – резюмировали в Минздраве.