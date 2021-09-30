В Минздраве Украины рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат

Отмечается, что наказание за подделку документов может варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет, в случае внесения ложных сведений в электронную систему здравоохранения – до шести лет.
В Минздраве призвали граждан, которые знают о случаях подделки документов, сообщать в:
"Поддельная справка о вакцинации может помочь избежать "противоковидных" ограничений, а может привести в зал суда или под аппарат искусственной вентиляции легких", – резюмировали в Минздраве.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам".
В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.