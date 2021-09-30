В Мукачево запустили акцию для полностью вакцинированных от COVID-19 жителей. Главный приз – автомобиль

В Мукачево привито против коронавируса почти 29 тыс. человек Фото: Мукачівська міська рада / Facebook

"Власть Мукачево будет стимулировать жителей городской территориальной общины прививаться от COVID-19. 1,2 млн грн будет выделено на проведение акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", – говорится в сообщении.

Так, среди полностью вакцинированных от COVID-19 местных жителей разыграют 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров и главный приз – автомобиль Renault Duster.