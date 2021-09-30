В Украине могут разрешить вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет

В Украине разрешена вакцинация от коронавируса людей в возрасте от 18 лет Фото: EPA

"Вчера [27 сентября] было заседание национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики, и мы проголосовали, чтобы рекомендовать Министерству здравоохранения сделать вакцину доступной для всех от 12 лет. Речь идет о вакцине Pfizer/BioNTech. Решение вступит в силу после того, как будет рассмотрено на заседании штаба Минздрава, думаю, в ближайшую пятницу. Потому что пока это только рекомендация группы", – заявил он.

Лапий подчеркнул, что детей нужно иммунизировать и от других заболеваний согласно календарю прививок.

Он считает, что следующим этапом может быть разрешение вакцинировать от коронавируса детей с пяти лет.