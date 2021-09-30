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Путин и Эрдоган померились уровнем антител к коронавирусу

Путин посоветовал Эрдогану вакцинироваться "Спутником V"
Путин посоветовал Эрдогану вакцинироваться "Спутником V"
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин посоветовал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться российским "Спутником". Трансляцию их встречи в Сочи 29 сентября вел телеканал "Россия 24".

"У меня реально эксперимент практически получился, сам на себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели, потому что поздно ревакцинировались. Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел. А у меня титры высокие и меня, слава богу, пронесло", – заявил Путин.

На вопрос об уровне антител президент РФ ответил, что у него "где-то 15-16". Глава Турции на это заметил, что это низкий уровень, и у него самого титр антител был "больше 1100".

"Не-не, высокий, они как-то по-разному это считают. У меня был высокий, и, несмотря на то, что я с инфицированным человеком целый день провел вместе, я не заболел", – возразил Путин. 

Он также посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "во-первых, своевременно, во-вторых, лучше "Спутником V". Тот в ответ заметил, что уже сделал прививку американской вакциной Pfizer. "Тогда в следующий раз", – сказал Путин.

Путин 14 сентября сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении и в мероприятиях, которые у него запланированы на этой неделе, будет принимать участие в онлайн-режиме.

В Кремле после этого говорили, что результат теста Путина на коронавирус отрицательный и "президент абсолютно здоров". 29 сентября, перед переговорами с Эрдоганом, в Кремле объявили о выходе Путина из самоизоляции.


Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцина "Спутник V" (регистрационное наименование – "Гам-КОВИД-Вак") была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 27 сентября августа этого года препарат "Спутник V" одобрили для использования в 70 странах.

Вакцину "Спутник V" критиковало научное сообщество, так как ее зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

ВОЗ в середине сентября 2021 года приостановила сертификацию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", так как во время инспекции на одной из фабрик, которая составляет часть производства вакцины, было обнаружено, что эта фабрика "не соответствует новым правилам наилучшей практики производства".

Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, иммунитет, Pfizer, Спутник V
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