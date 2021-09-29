В Кремле объявили о выходе Путина из самоизоляции. У него запланированы переговоры с Эрдоганом

Путин ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении Фото: ЕРА

Сегодня в Сочи у Путина запланированы очные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и другие мероприятия, сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что первый день выхода из самоизоляции у Путина сегодня, 29 сентября.

Отвечая на вопрос о противоэпидемической мерах на сегодняшних переговорах Путина и Эрдогана, Песков сказал, что контактам между двумя президентами предшествовал обмен информацией со стороны соответствующих служб.

Принимаются все необходимые меры предосторожности, сообщил Песков.