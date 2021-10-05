Шмыгаль о ситуации с COVID-19 в Украине: Динамика полностью совпадает с предыдущим пиком заболеваемости

Шмыгаль сказал, что прирост заболевших и госпитализированных "несколько замедлился" Фото: kmu.gov.ua

"На сегодняшний день динамика развития болезни полностью совпадает с предыдущим пиком заболеваемости. Несмотря на то, что прирост заболевших и госпитализированных несколько замедлился, по состоянию на данный момент занято уже 22,5 тыс. коек людьми с подтвержденным COVID-19 и с подозрением", – сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что сейчас в стране занято менее 50% коек для пациентов с коронавирусом, но подчеркнул, что есть области, где ситуация вызывает беспокойство.

В Офисе президента, ссылаясь на анализ Минздрава, проинформировали, что больше всего инфицированных – в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Всего в стране сейчас продолжают болеть 138,5 тыс. человек.

Зеленский поручил увеличить число койко-мест в COVID-больницах регионов, где стремительно растет заболеваемость.