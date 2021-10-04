В Украине за сутки с COVID-19 госпитализировали более 2 тыс. человек

За сутки от коронавируса выздоровели 1116 пациентов Фото: depositphotos.com

Среди новых заболевших – 448 детей и 50 медиков.

Также за минувшие сутки госпитализировали 2092 человека, выздоровело 1116 пациентов, 114 украинцев умерли от COVID-19.

В воскресенье украинцам сделали более 30 тыс. тестов на коронавирус. Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

Самый большой всплеск заболеваемости за последнее время фиксировался 30 сентября – 12 034. Это самый большой показатель с 23 апреля, когда подтвердили 12 711 заболевших. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.

За все время пандемии в Украине заболело 2 460 010 человек, выздоровело 2 264 523 пациента, летальных случаев – 56 889.