В Украине за сутки с COVID-19 госпитализировали более 2 тыс. человек

Среди новых заболевших – 448 детей и 50 медиков.
Также за минувшие сутки госпитализировали 2092 человека, выздоровело 1116 пациентов, 114 украинцев умерли от COVID-19.
В воскресенье украинцам сделали более 30 тыс. тестов на коронавирус. Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.
Самый большой всплеск заболеваемости за последнее время фиксировался 30 сентября – 12 034. Это самый большой показатель с 23 апреля, когда подтвердили 12 711 заболевших. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.
За все время пандемии в Украине заболело 2 460 010 человек, выздоровело 2 264 523 пациента, летальных случаев – 56 889.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.