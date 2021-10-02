В Украине начался монтаж линии для производства вакцины от коронавируса – Ляшко

Ляшко говорит, что "четких дедлайнов" пока нет Фото: kmu.gov.ua

"У нас в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и против COVID-19. Это одна из первых. И на этапе подписания меморандума об инвестиции гораздо больше. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", – сказал министр.

В опубликованном 15 сентября интервью изданию "Слово и дело" Ляшко упомянул, что уже есть определенные результаты локализации производства инактивированной вакцины CoronaVac компанией "Лекхим" в Харькове.

"В дальнейшем у нас есть договоренности на локализацию других вакцин, и ведем переговоры о выпуске мРНК-вакцины", – говорил Ляшко. Он не уточнил, о какой из двух вакцин такого типа идет речь – производства Pfizer/BioNTech или Moderna.