В Украине за сутки сделали 128 тыс. прививок от коронавируса

Больше всего прививок от коронавируса за последние сутки сделали в Днепропетровской области Фото: EPA

Одну дозу получили 71 667 человек, полностью иммунизированы 56 403 человека.

По данным Минздрава, в пятницу в стране прививки делали 960 мобильных бригад, а также в 3049 пунктах и 350 центрах вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 144 470 человек, из них получил одну дозу 7 144 468 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 5 731 125 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 875 593 прививки.

По данным специализированного портала Минздрава, больше всего прививок от коронавируса за последние сутки сделали в Днепропетровской области – 13 160. За все время кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Киеве – 1,8 млн.

Регионом с самым низким количеством полностью иммунизированных граждан является Волынская область – 98 408.

Больше всего прививок сделали 1 октября препаратом от Pfizer (74 007), отмечает Минздрав.