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В Украине за сутки сделали 128 тыс. прививок от коронавируса

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Больше всего прививок от коронавируса за последние сутки сделали в Днепропетровской области
Больше всего прививок от коронавируса за последние сутки сделали в Днепропетровской области
Фото: EPA

1 октября в Украине прививки от коронавирусной инфекции получили 128 070 человек. Об этом 2 октября проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

Одну дозу получили 71 667 человек, полностью иммунизированы 56 403 человека.

По данным Минздрава, в пятницу в стране прививки делали 960 мобильных бригад, а также в 3049 пунктах и 350 центрах вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 144 470 человек, из них получил одну дозу 7 144 468 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 5 731 125 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 875 593 прививки.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1961230340706728

По данным специализированного портала Минздрава, больше всего прививок от коронавируса за последние сутки сделали в Днепропетровской области – 13 160. За все время кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Киеве – 1,8 млн.

Регионом с самым низким количеством полностью иммунизированных граждан является Волынская область – 98 408.

Больше всего прививок сделали 1 октября препаратом от Pfizer (74 007), отмечает Минздрав.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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