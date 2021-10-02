Эксперт ЮНИСЕФ: Беременным не просто можно, а нужно на любом сроке привиться от коронавируса

Булавинова: Все, кто хочет сейчас спасти свою жизнь, снизить риски для себя и близких, должны провакцинироваться Фото: Kateryna Bulavinova / Facebook

По ее словам, в Украине нарастает число вакцинированных, однако это происходит очень медленно. Кроме того, среди привитых очень мало людей из группы риска, которые имеют самые большие шансы попасть в больницу или умереть от COVID-19.

"Все, кто хочет сейчас спасти свою жизнь, снизить риски для себя и близких, должны встать, пойти и провакцинироваться. Вакцины есть на все вкусы", – отметила Булавинова.

Также она развенчала миф, что нельзя прививаться беременным женщинам.

"Беременным не просто можно, а нужно немедленно, срочно на любом сроке беременности [привиться] вакциной Pfizer. Детям с 12 лет, у которых есть сопутствующие заболевания, срочно нужно получить вакцину Pfizer. Людям, которые старше 65 лет, неважно какие у них сопутствующие заболевания: астма, онкология, кардиология, – нужно пойти и получить любую из имеющихся вакцин", – сказала она.

Булавинова подчеркнула, что украинцам пора прекратить мерить антитела, а лучше вообще забыть о них.

Эксперт также добавила, что людям с аллергией можно прививаться от коронавируса. Не будут вакцинировать только тех, у кого был анафилактический шок от первой дозы вакцины.