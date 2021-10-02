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Эксперт ЮНИСЕФ: Беременным не просто можно, а нужно на любом сроке привиться от коронавируса

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Булавинова: Все, кто хочет сейчас спасти свою жизнь, снизить риски для себя и близких, должны провакцинироваться
Булавинова: Все, кто хочет сейчас спасти свою жизнь, снизить риски для себя и близких, должны провакцинироваться
Фото: Kateryna Bulavinova / Facebook

Беременным женщинам и детям от 12 лет с сопутствующими заболеваниями необходимо прививаться от коронавируса. Об этом 1 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" рассказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

По ее словам, в Украине нарастает число вакцинированных, однако это происходит очень медленно. Кроме того, среди привитых очень мало людей из группы риска, которые имеют самые большие шансы попасть в больницу или умереть от COVID-19.

"Все, кто хочет сейчас спасти свою жизнь, снизить риски для себя и близких, должны встать, пойти и провакцинироваться. Вакцины есть на все вкусы", – отметила Булавинова.

Также она развенчала миф, что нельзя прививаться беременным женщинам.

"Беременным не просто можно, а нужно немедленно, срочно на любом сроке беременности [привиться] вакциной Pfizer. Детям с 12 лет, у которых есть сопутствующие заболевания, срочно нужно получить вакцину Pfizer. Людям, которые старше 65 лет, неважно какие у них сопутствующие заболевания: астма, онкология, кардиология, – нужно пойти и получить любую из имеющихся вакцин", – сказала она.

Булавинова подчеркнула, что украинцам пора прекратить мерить антитела, а лучше вообще забыть о них.

Эксперт также добавила, что людям с аллергией можно прививаться от коронавируса. Не будут вакцинировать только тех, у кого был анафилактический шок от первой дозы вакцины.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. По состоянию на 1 октября в Украине привили 7 млн человек.

Теги: Украина, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус, Катерина Булавинова
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