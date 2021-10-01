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В Украине меньше всего иммунизированных от COVID-19 в Волынской области

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала в феврале
Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала в феврале
Фото: ЕРА

30 сентября в Украине прививки от коронавирусной инфекции получили 129,5 тыс. человек. Об этом 1 октября проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

"129 533 человека вакцинированыё против COVID-19 за прошедшие сутки 30 сентября 2021 года. Одну дозу получили 72 268 человек, полностью иммунизированы – 57 265 человек", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в четверг в стране прививки делали 897 мобильных бригад, 2976 пунктов и 346 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 7 072 803 человека, из них получил одну дозу – 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 674 722 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 747 523 прививки", – рассказали в ведомстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1960426767453752

По данным специализированного портала Минздрава, больше всего прививок от коронавируса делается в Киеве: за последние сутки – 12 980, за все время – почти 1,8 млн.

Регионом с самым низким количеством полностью иммунизированных граждан является Волынская область – 97 464.

Больше всего прививок сделали 30 сентября препаратом от Pfizer (71 547), отмечает Минздрав.

Сутками ранее в Украине сделали 126 тыс. прививок от COVID-19.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: Министерство здравоохранения, Волынская область, вакцинация, Минздрав, инфекция, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer
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