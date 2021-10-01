В Украине меньше всего иммунизированных от COVID-19 в Волынской области

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала в феврале Фото: ЕРА

"129 533 человека вакцинированыё против COVID-19 за прошедшие сутки 30 сентября 2021 года. Одну дозу получили 72 268 человек, полностью иммунизированы – 57 265 человек", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в четверг в стране прививки делали 897 мобильных бригад, 2976 пунктов и 346 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 7 072 803 человека, из них получил одну дозу – 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 674 722 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 747 523 прививки", – рассказали в ведомстве.

По данным специализированного портала Минздрава, больше всего прививок от коронавируса делается в Киеве: за последние сутки – 12 980, за все время – почти 1,8 млн.

Регионом с самым низким количеством полностью иммунизированных граждан является Волынская область – 97 464.

Больше всего прививок сделали 30 сентября препаратом от Pfizer (71 547), отмечает Минздрав.

Сутками ранее в Украине сделали 126 тыс. прививок от COVID-19.