В Минздраве Украины заявили о готовности обеспечить больницы кислородом для пациентов с COVID-19

В ведомстве отметили, что в Украине есть 16 лицензированных производителей медицинского кислорода.
"Минздрав провел специальные переговоры и имеет подтверждение возможностей быстрого снабжения кислородом в больнице в случае стремительного роста потребности. Для этого производители уже сформировали резерв, который будет системно поддерживаться и наполняться", – говорится в сообщении.
Замминистра здравоохранения Александр Комарида сообщил, что ведомство "уже работает над потенциальным увеличением поставок кислорода в случае необходимости".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.
По состоянию на 1 октября в Украине подтвердили 2,4 млн случаев COVID-19, умерло 56,4 тыс. пациентов.
Министерство здравоохранения Украины ожидает пик заболеваемости COVID-19 в стране в ноябре, заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью "РБК-Украина", которое вышло 27 сентября.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что для пациентов c коронавирусной болезнью и подозрением на COVID-19 в системе здравоохранения уже подготовлены и функционируют почти 41 тыс. коек. 97% из этих коек обеспечены кислородом.