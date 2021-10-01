В Минздраве Украины заявили о готовности обеспечить больницы кислородом для пациентов с COVID-19

В Украине подготовили 41 тыс. койко-мест для пациентов с COVID-19 Фото: depositphotos.com

В ведомстве отметили, что в Украине есть 16 лицензированных производителей медицинского кислорода.

"Минздрав провел специальные переговоры и имеет подтверждение возможностей быстрого снабжения кислородом в больнице в случае стремительного роста потребности. Для этого производители уже сформировали резерв, который будет системно поддерживаться и наполняться", – говорится в сообщении.

Замминистра здравоохранения Александр Комарида сообщил, что ведомство "уже работает над потенциальным увеличением поставок кислорода в случае необходимости".