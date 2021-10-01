В Украине вынесены первые приговоры за подделку свидетельств о вакцинации против COVID-19

28 сентября два приговора вынес Жовковский райсуд Львовской области.
Первый приговор вынесен в отношении Анатолия Иванцюка из Ивано-Франковской области. Мужчина скачал в интернете бланк свидетельства о вакцинации препаратом от Pfizer/BioNTech с реквизитами Ивано-Франковской обаластной клинической больницы с помощью специальной программы внес туда свои данные и данные своего сына. Он также подделал подпись врача на этих сертификатах. 15 сентября он пытался с этим документом пересечь границу с Польшей, но пограничники при сканировании документа выявили, что он фальшивый. Суд признал мужчину виновным в подделке документов и оштрафовал на 850 грн.
Также суд рассмотрел дело о подделке свидетельства о вакцинации жительницей Хмельницкого Аленой Михалюк. Она скачала в интернете бланк свидетельства о вакцинации препаратом от Pfizer/BioNTech с реквизитами медучреждения "Мирамед", внесла туда свои данные и подделала подпись врача. С документом женщина пыталась въехать в Польшу 11 сентября. Ее также оштрафовали на 850 грн.
Решения суда еще не вступили в силу, они могут быть обжалованы в течение 30 дней.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам".
В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий сообщал, что по состоянию на 29 сентября Национальная полиция открыла 357 уголовных производств из-за фальсификации справок о результатах ПЦР-тестов на коронавирус и COVID-сертификатов. 50 дел переданы в суд. Также СБУ завела 54 уголовных дела, объявила подозрение 18 лицам, из них – пяти врачам.