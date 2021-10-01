В Украине вынесены первые приговоры за подделку свидетельств о вакцинации против COVID-19

28 сентября два приговора вынес Жовковский райсуд Львовской области.

Первый приговор вынесен в отношении Анатолия Иванцюка из Ивано-Франковской области. Мужчина скачал в интернете бланк свидетельства о вакцинации препаратом от Pfizer/BioNTech с реквизитами Ивано-Франковской обаластной клинической больницы с помощью специальной программы внес туда свои данные и данные своего сына. Он также подделал подпись врача на этих сертификатах. 15 сентября он пытался с этим документом пересечь границу с Польшей, но пограничники при сканировании документа выявили, что он фальшивый. Суд признал мужчину виновным в подделке документов и оштрафовал на 850 грн.

Также суд рассмотрел дело о подделке свидетельства о вакцинации жительницей Хмельницкого Аленой Михалюк. Она скачала в интернете бланк свидетельства о вакцинации препаратом от Pfizer/BioNTech с реквизитами медучреждения "Мирамед", внесла туда свои данные и подделала подпись врача. С документом женщина пыталась въехать в Польшу 11 сентября. Ее также оштрафовали на 850 грн.

Решения суда еще не вступили в силу, они могут быть обжалованы в течение 30 дней.