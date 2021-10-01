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02 октября, 2021
 
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Шустер привился от коронавируса четыре раза

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Шустер привился препаратами компаний Sinopharm и Pfizer
Шустер привился препаратами компаний Sinopharm и Pfizer
Фото: Шустер online / Facebook

Журналист Савик Шустер сделал уже четыре прививки от коронавируса. Об этом он рассказал 1 октября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Про себя я могу сказать, что я уже вакцинировался четыре раза. Первый раз в феврале – Sinopharm – это традиционная вакцина. А вот сейчас, в начале сентября, так как прошло семь месяцев, – Pfizer", – отметил Шустер.

Журналист также заявил, что он не должен быть опасен для других. Это, по его мнению, главная причина вакцинироваться.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. По состоянию на 1 октября в Украине привили 7 млн человек.

Теги: Савик Шустер, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус
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