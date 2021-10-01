Шустер привился от коронавируса четыре раза

"Про себя я могу сказать, что я уже вакцинировался четыре раза. Первый раз в феврале – Sinopharm – это традиционная вакцина. А вот сейчас, в начале сентября, так как прошло семь месяцев, – Pfizer", – отметил Шустер.

Журналист также заявил, что он не должен быть опасен для других. Это, по его мнению, главная причина вакцинироваться.