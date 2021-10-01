Жителям Швейцарии за каждого приведенного на COVID-вакцину будут давать купон на $50

В Швейцарии сделали 10,5 млн прививок от коронавируса Фото: EPA

В каких заведениях граждане смогут потратить свой купон на оплату услуг, будут решать местные власти каждого отдельно взятого кантона.

Из бюджета страны на эти купоны выделят 150 млн швейцарских франков ($161 млн). По словам Берсе, это приемлемая сумма по сравнению с 50 млн франков, которые каждую неделю тратятся на COVID-тесты.

Также он подчеркнул, что высокий уровень вакцинации позволит хотя бы частично отменить действующие ограничительные меры.