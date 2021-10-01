Жителям Швейцарии за каждого приведенного на COVID-вакцину будут давать купон на $50

В каких заведениях граждане смогут потратить свой купон на оплату услуг, будут решать местные власти каждого отдельно взятого кантона.
Из бюджета страны на эти купоны выделят 150 млн швейцарских франков ($161 млн). По словам Берсе, это приемлемая сумма по сравнению с 50 млн франков, которые каждую неделю тратятся на COVID-тесты.
Также он подчеркнул, что высокий уровень вакцинации позволит хотя бы частично отменить действующие ограничительные меры.
По данным правительства Швейцарии, с начала эпидемии в стране подтвердили 841 тыс. случаев COVID-19, 10,7 тыс. заболевших умерли.
В стране сделали 10,5 млн прививок от коронавируса. Полностью привились в стране 58% граждан.