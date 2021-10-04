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СБУ заблокировала схему фальсификации ПЦР-тестов и COVID-сертификатов в Чернигове

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По данным СБУ, стоимость одной поддельной справки составляла 400 500 грн, а свидетельства о вакцинации 1500 грн
По данным СБУ, стоимость одной поддельной справки составляла 400–500 грн, а свидетельства о вакцинации – 1500 грн
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины заблокировала в Чернигове схему фальсификации ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба СБУ.

Как установили правоохранители, преступную схему в июне этого года организовали двое местных жителей.

"Они предлагали клиентам одного из черниговских туристических агентств изготовление подделок. Люди, которые планировали выехать на отдых за границу, обращались к ним за "справкой" об отрицательном тесте на COVID, не сдавая никаких анализов", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, ежемесячно подозреваемые получали порядка 400 тыс. грн. Стоимость одной поддельной справки составляла 400–500 грн, а свидетельства о вакцинации – 1500 грн.

Во время обысков в помещениях фигурантов обнаружены подготовленные поддельные справки о прохождении теста на COVID-19 и фейковые международные сертификаты.

В рамках открытого уголовного производства устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам". В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

В Минздраве рассказали, что с начала 2021 года правоохранители открыли 350 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 и COVID-сертификатов.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Теги: СБУ, Украина, Кабинет Министров, вакцинация, правоохранители, обыски, Служба безопасности Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, COVID-сертификат
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