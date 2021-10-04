СБУ заблокировала схему фальсификации ПЦР-тестов и COVID-сертификатов в Чернигове

По данным СБУ, стоимость одной поддельной справки составляла 400–500 грн, а свидетельства о вакцинации – 1500 грн Фото: depositphotos.com

Как установили правоохранители, преступную схему в июне этого года организовали двое местных жителей.

"Они предлагали клиентам одного из черниговских туристических агентств изготовление подделок. Люди, которые планировали выехать на отдых за границу, обращались к ним за "справкой" об отрицательном тесте на COVID, не сдавая никаких анализов", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, ежемесячно подозреваемые получали порядка 400 тыс. грн. Стоимость одной поддельной справки составляла 400–500 грн, а свидетельства о вакцинации – 1500 грн.

Во время обысков в помещениях фигурантов обнаружены подготовленные поддельные справки о прохождении теста на COVID-19 и фейковые международные сертификаты.

В рамках открытого уголовного производства устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.