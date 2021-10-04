В воскресенье в Украине привились от коронавируса почти 34 тыс. человек

С начала кампании по иммунизации привито 7,2 млн человек Фото: EPA

Одну дозу получили 17 373 человека, полностью иммунизирован – 16 551.

В воскресенье украинцев прививали 330 мобильных бригад, а также в 1070 пунктах и 358 центрах вакцинации.

С начала кампании по иммунизации привито 7 190 643 человека, из них получил одну дозу – 7 190 641 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 771 866 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 962 507 прививок.

Больше всего прививок 3 октября делали препаратом компании Pfizer – 20 753, отмечает Минздрав.