В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 53 тыс. человек

"Одну дозу получили 28 800 человек, полностью иммунизированы – 24 190", – сказано в сообщении.
В субботу украинцев прививали 500 мобильных бригад, а также в 1706 пунктах и 385 центрах вакцинации.
С начала кампании по иммунизации от коронавируса в стране сделали 12 928 583 прививки. Как минимум одну дозу получили 7 173 268 человек, полностью привиты уже 5 755 315 человек.
1 октября в Украине прививки от коронавирусной инфекции получили 128 070 человек. Максимальное число людей, привитых в стране за сутки, – 183 527, такого показателя достигли 9 сентября.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.