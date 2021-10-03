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ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 53 тыс. человек

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В Украине сделали уже почти 13 млн прививок от коронавируса
В Украине сделали уже почти 13 млн прививок от коронавируса
Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

За сутки 2 октября в Украине сделали 52 990 прививок от коронавирусной инфекции COVID-19, проинформировала пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Одну дозу получили 28 800 человек, полностью иммунизированы – 24 190", – сказано в сообщении.

В субботу украинцев прививали 500 мобильных бригад, а также в 1706 пунктах и 385 центрах вакцинации.

С начала кампании по иммунизации от коронавируса в стране сделали 12 928 583 прививки. Как минимум одну дозу получили 7 173 268 человек, полностью привиты уже 5 755 315 человек. 

1 октября в Украине прививки от коронавирусной инфекции получили 128 070 человек. Максимальное число людей, привитых в стране за сутки, – 183 527, такого показателя достигли 9 сентября

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1961993563963739

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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