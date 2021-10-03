В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 53 тыс. человек

В Украине сделали уже почти 13 млн прививок от коронавируса Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

"Одну дозу получили 28 800 человек, полностью иммунизированы – 24 190", – сказано в сообщении.

В субботу украинцев прививали 500 мобильных бригад, а также в 1706 пунктах и 385 центрах вакцинации.

С начала кампании по иммунизации от коронавируса в стране сделали 12 928 583 прививки. Как минимум одну дозу получили 7 173 268 человек, полностью привиты уже 5 755 315 человек.

1 октября в Украине прививки от коронавирусной инфекции получили 128 070 человек. Максимальное число людей, привитых в стране за сутки, – 183 527, такого показателя достигли 9 сентября.