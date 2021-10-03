В Украине за сутки подтвердили почти 8 тыс. случаев COVID-19, больше всего – в Харьковской области

Среди новых заболевших – 822 ребенка и 88 медиков.

Также за минувшие сутки госпитализировали 3300 человек, выздоровело 1483 пациента, 126 украинцев умерли от COVID-19.

"За все время пандемии в Украине заболело 2 455 189 человек, выздоровело 2 263 407 пациентов, летальных случаев – 56 775", – сообщили в Минздраве.

В субботу украинцам сделали более 53 тыс. тестов на коронавирус. Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

1 октября в Украине сделали более 91 тыс. тестов и подтвердили 11 809 случаев коронавируса. Сутками ранее было зафиксировано 12 034 случая. Последний раз больше новых инфицирований, чем 30 сентября, фиксировали 23 апреля – 12 711. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.