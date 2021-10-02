В Украине за сутки выявили почти 12 тыс. новых больных COVID-19

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,4 млн случаев коронавирусной инфекции Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 1104 ребенка и 235 медиков. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2692 человека, летальных случаев – 203, выздоровело 3469 человек.

Сутками ранее в стране подтвердили 12 034 случая COVID-19. Последний раз больше новых инфицирований, чем 30 сентября, фиксировали 23 апреля – 12 711. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.

За последние 24 часа в стране сделали 91 103 теста на коронавирус, из них методом ПЦР – 46 962.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 447 222 случая коронавирусной инфекции, скончалось 56 649 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 261 924 человека.