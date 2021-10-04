Садовый: Львов уже входит в "красную" зону

"Мы "красной" зоны не избежим, мы [город Львов] уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная. Большая загрузка по больницам", – сообщил он.
По состоянию на утро 4 октября в больнице скорой помощи было 372 человека. При этом за последние сутки госпитализировали 35 человек и никого не выписали. По словам Садового, такая динамика наблюдается последние два дня.
"Мы открываем для приема больных COVID-19 восьмую больницу. Как правило, тяжелые состояния наблюдаются у людей, которые не болели и не были вакцинированы. По вакцинации также имеем положительную динамику. Фактически уже все школы города вышли на вакцинацию 80% плюс", – отметил мэр Львова.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупреждал, что в связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.
К 4 октября за все время эпидемии в Украине заболело 2,46 млн человек, выздоровело более 2,26 млн пациентов. Летальных случаев – почти 57 тыс. Самый большой всплеск заболеваемости за последнее время фиксировался 30 сентября – 12 034. Это самый большой показатель с 23 апреля, когда подтвердили 12 711 заболевших. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.
По данным Львовского горсовета, всего за время эпидемии коронавируса по состоянию на утро 4 октября во Львове и области подтвердили почти 153 тыс. случаев заболевания COVID-19, из которых 3940 – летальные. Выздоровело более 137 тыс. пациентов.