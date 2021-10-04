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Садовый: Львов уже входит в "красную" зону

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Во Львове и области подтвердили почти 153 тыс. случаев заболевания COVID-19
Во Львове и области подтвердили почти 153 тыс. случаев заболевания COVID-19
Фото: city-adm.lviv.ua

Львов уже входит в "красную" зону карантина, в городе увеличивается количество больных COVID-19. Об этом сказал мэр города Андрей Садовый 4 октября, его процитировала пресс-служба Львовского горсовета.

"Мы "красной" зоны не избежим, мы [город Львов] уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная. Большая загрузка по больницам", – сообщил он.

По состоянию на утро 4 октября в больнице скорой помощи было 372 человека. При этом за последние сутки госпитализировали 35 человек и никого не выписали. По словам Садового, такая динамика наблюдается последние два дня.

"Мы открываем для приема больных COVID-19 восьмую больницу. Как правило, тяжелые состояния наблюдаются у людей, которые не болели и не были вакцинированы. По вакцинации также имеем положительную динамику. Фактически уже все школы города вышли на вакцинацию 80% плюс", – отметил мэр Львова.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупреждал, что в связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период

К 4 октября за все время эпидемии в Украине заболело 2,46 млн человек, выздоровело более 2,26 млн пациентов. Летальных случаев – почти 57 тыс. Самый большой всплеск заболеваемости за последнее время фиксировался 30 сентября – 12 034. Это самый большой показатель с 23 апреля, когда подтвердили 12 711 заболевших. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.

По данным Львовского горсовета, всего за время эпидемии коронавируса по состоянию на утро 4 октября во Львове и области подтвердили почти 153 тыс. случаев заболевания COVID-19, из которых 3940 – летальные. Выздоровело более 137 тыс. пациентов.

Теги: Львов, вакцинация, Андрей Садовый, горсовет, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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