Садовый: Львов уже входит в "красную" зону

Во Львове и области подтвердили почти 153 тыс. случаев заболевания COVID-19 Фото: city-adm.lviv.ua

"Мы "красной" зоны не избежим, мы [город Львов] уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная. Большая загрузка по больницам", – сообщил он.

По состоянию на утро 4 октября в больнице скорой помощи было 372 человека. При этом за последние сутки госпитализировали 35 человек и никого не выписали. По словам Садового, такая динамика наблюдается последние два дня.

"Мы открываем для приема больных COVID-19 восьмую больницу. Как правило, тяжелые состояния наблюдаются у людей, которые не болели и не были вакцинированы. По вакцинации также имеем положительную динамику. Фактически уже все школы города вышли на вакцинацию 80% плюс", – отметил мэр Львова.