Пять областей Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности – Минздрав

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией Фото: depositphotos.com

Минздрав публикует данные за последние три дня.

В Запорожской области превышены два показателя: уровень госпитализации (60 на 100 тыс. населения) и динамика госпитализации (50,9%), в Ровенской – динамика госпитализации (56%), в Сумской – два дня превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (20,9% и 21,4%).

В Харьковской области превышены коэффициент выявления случаев инфицирования (20,8%), уровень госпитализации (65,8 на 100 тыс. населения) и загруженность койкомест с кислородом (70,1%).

Инфографика: moz.gov.ua

В Черновицкой области превышены уровень госпитализаций (69,4 на 100 тыс. населения и загруженность койкомест с кислородом (30 сентября она составляла 67,5%, 2 октября снизилась до 62,3%).