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Пять областей Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности – Минздрав

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В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией
Фото: depositphotos.com

Пять областей Украины по индикаторным показателям Минздрава соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Минздрава.

Минздрав публикует данные за последние три дня.

В Запорожской области превышены два показателя: уровень госпитализации (60 на 100 тыс. населения) и динамика госпитализации (50,9%), в Ровенской – динамика госпитализации (56%), в Сумской – два дня превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (20,9% и 21,4%).

В Харьковской области превышены коэффициент выявления случаев инфицирования (20,8%), уровень госпитализации (65,8 на 100 тыс. населения) и загруженность койкомест с кислородом (70,1%).

Инфографика: moz.gov.ua
Инфографика: moz.gov.ua

В Черновицкой области превышены уровень госпитализаций (69,4 на 100 тыс. населения и загруженность койкомест с кислородом (30 сентября она составляла 67,5%, 2 октября снизилась до 62,3%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Ровенская область, Сумская область, Харьковская область, Запорожская область, Черновицкая область, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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