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Одна область Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемопасности – Минздрав

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В Черновицкой области превышен уровень госпитализации больных COVID-19
В Черновицкой области превышен уровень госпитализации больных COVID-19
Фото: depositphotos.com

Один регион в Украине соответствует "оранжевому" уровню эпидемической опасности, согласно индикаторным показателям Минздрава. Об этом 2 октября сообщил пресс-центр ведомства.

Так, показатели Черновицкой области отвечают "оранжевой" зоне карантина.

В регионе превышен уровень госпитализации больных COVID-19 – 62 случая на 100 тыс. населения. Кроме того, в области высокий уровень заболеваемости коронавирусом – 558 случаев на 100 тыс. населения. В то же время загруженность койкомест с подведенным кислородом в больницах составляет 64,2%.

Скриншот: moz.gov.ua
Скриншот: moz.gov.ua

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 2 октября в Украине подтвердили почти 2,45 млн случаев коронавирусной инфекции (11 809 – за последние сутки), умерло 56 649 человек с COVID-19.

В Украине адаптивный карантин действует с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.  20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря. С 23 сентября в Украине был введен "желтый" уровень эпидемической опасности по всей территории страны.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, 30 сентября количество новых случаев впервые с апреля превысило 12 тыс.

Министерство здравоохранения Украины ожидает пик заболеваемости COVID-19 в стране в ноябре, заявлял Кузин в интервью "РБК-Украина", которое вышло 27 сентября.

По мнению главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаила Радуцкого, Украине не удастся избежать попадания отдельных регионов в "красную" и "оранжевую" зону карантина в связи с распространением COVID-19.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, эпидемия, карантин, Минздрав, больницы, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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