В Украине 75% подростков не делали прививку от коронавируса – опрос по заказу программы “Свобода слова Савика Шустера”

33% опрошенных заявили, что уже привились от коронавируса, 73% – еще нет. Среди тех, кто еще не получил вакцину, 25% заявили, что собираются привиться, 75% не планируют этого делать.

52% из тех, кто не планирует прививаться, объясняют свое решение тем, что вакцина якобы опаснее самой болезни. 16% сообщили, что уже переболели, а 6% заявили, что им не рекомендовал прививаться врач.

Журналист Савик Шустер также рассказал, что авторы программы совместно с социологической организацией Liberty Report провели аналогичный опрос среди подростков в возрасте 16–18 лет. 75% из них ответили, что не делали прививку.

Среди непривитых подростков 70% не собираются получать вакцину. Среди причин отказа от прививки 35% назвали то, что вакцина опаснее болезни, 21% рассказали, что переболели, 9% отметили, что им не рекомендовал врач, а 3% заявили, что опасаются не иметь возможности родить ребенка из-за влияния вакцины.

Скриншот: Україна 24 / YouTube

Опрос проводился 1 октября на онлайн-платформе Liberty Report. Граничная погрешность выборки – 5%.