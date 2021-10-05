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Зеленский ветировал закон о легализации криптовалюты

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Зеленский предложил, чтобы виртуальные активы регулировала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Зеленский предложил, чтобы виртуальные активы регулировала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 5 октября вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О виртуальных активах", принятый парламентом месяц назад. Об этом сообщается на сайте Офиса президента и на странице закона на сайте Верховной Рады.

Пресс-служба главы государства отмечает, что согласно принятому варианту закона, регулирование рынка виртуальных активов осуществляется различными государственными органами в зависимости от вида таких активов, в том числе путем создания нового органа центральной исполнительной власти.

Однако создание нового органа потребует значительных расходов из государственного бюджета, отметили в ОП.

Президент предложил, чтобы виртуальными активами занимался уже существующий регулятор – Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Контекст:

Народные депутаты приняли закон "О виртуальных активах" 8 сентября 2021 года. Закон должен упорядочить нормативно-правовое регулирование рынка виртуальных активов (криптовалют) и их участников.

Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены. После принятия закона о легализации криптовалюты в Украине появилась возможность создать прозрачный рынок виртуальных активов, рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко. Он тогда сообщил, что Нацбанк изучает возможность выпуска собственных цифровых денег.

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на данные аналитиков блокчейн-компании The Chainalysis сообщило, что в Украине больше всего применений виртуальных активов населением в мире.

Высокие показатели Украины на рынке виртуальных активов в Минцифры объясняют, в частности, большим сообществом блокчейн-разработчиков (входит в тройку в мире) и высоким уровнем цифровой осведомленности населения.

По данным на июнь 2021 года, Украина входит в топ-10 стран, в которых инвесторы в 2020 году больше всего заработали на биткоине.

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, парламент, активы, рынок, криптовалюта, блокчейн, Офис президента Украины, НКЦБФР
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