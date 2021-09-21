Сотрудникам Минцифры до конца года могут выплатить зарплату в е-гривне – Нацбанк

Сотрудники Минцифры могут получить зарплату в е-гривне в рамках пилотного проекта Нацбанка и министерства Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Об этом 21 сентября в ходе круглого стола "Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски" в Киеве сообщил директор департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук, пишет "Интерфакс-Украина".

"Есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне. Однако мы понимаем, что это будет пилотный проект. Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году пропилотируем", – сказал он.

Полноценный запуск е-гривны ожидается не ранее конца 2022 года, уточнил Макарчук.