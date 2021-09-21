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Сотрудникам Минцифры до конца года могут выплатить зарплату в е-гривне – Нацбанк

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Сотрудники Минцифры могут получить зарплату в е-гривне в рамках пилотного проекта Нацбанка и министерства
Сотрудники Минцифры могут получить зарплату в е-гривне в рамках пилотного проекта Нацбанка и министерства
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

В рамках пилотного проекта Национальный банк Украины и Министерство цифровой трансформации планируют до конца 2021 года выплатить заработную плату сотрудникам Минцифры в е-гривне.

Об этом 21 сентября в ходе круглого стола "Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски" в Киеве сообщил директор департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук, пишет "Интерфакс-Украина".

сть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне. Однако мы понимаем, что это будет пилотный проект. Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году пропилотируем", – сказал он. 

Полноценный запуск е-гривны ожидается не ранее конца 2022 года, уточнил Макарчук. 

Контекст:

8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3637 "О виртуальных активах", который узаконит криптоактивы и виртуальную гривну. Авторы законопроекта считают, что его реализация будет способствовать обеспечению открытости и прозрачности условий соглашений, заключаемых на рынке виртуальных активов, и предотвращению злоупотреблений на этом рынке. Кроме того, закон будет способствовать развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов, обеспечению его открытости и эффективности.

Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены. После принятия закона о легализации криптовалюты в Украине появилась возможность создать прозрачный рынок виртуальных активов, рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко. Он тогда сообщил, что Нацбанк изучает возможность выпуска собственных цифровых денег.

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на данные аналитиков блокчейн-компании The Chainalysis сообщило, что в Украине больше всего применений виртуальных активов населением в мире.

Высокие показатели Украины на рынке виртуальных активов в Минцифры объясняют, в частности, большим сообществом блокчейн-разработчиков (входит в первую тройку в мире) и высоким уровнем цифровой осведомленности населения.

По данным на июнь 2021 года, Украина входит в топ-10 стран, в которых инвесторы в 2020 году больше всего заработали на биткоине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: зарплата, гривна, криптовалюта, Министерство цифровой трансформации, Минцифры
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