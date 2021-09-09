Нацбанк изучает возможность выпуска собственных цифровых денег, е-гривен – глава НБУ

Шевченко: Е-гривна может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине Фото: Кирило Шевченко / Facebook

Об этом он написал, комментируя принятие Верховной Радой законопроекта "О виртуальных активах".

"Виртуальные активы, в том числе и те, которые мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка – право на защиту и работу в правовом поле. В Украине смогут легально работать международные биржи, где происходят торги виртуальными активами", – сообщил Шевченко.

По его мнению, технологические инновации будут способствовать привлечению инвестиций в Украину.

Он подчеркнул, что единственным законным средством платежа в стране остается гривна – Нацбанк отвечает за покупательную способность именно национальной валюты, регулирует ее оборот и благодаря этому осуществляет монетарную политику.

"В то же время мы изучаем возможность выпуска собственных цифровых денег (цифровой валюты от центробанка, СBDC) – е-гривны", – написал Шевченко.

Он отметил, что в соответствии с законом Украины "О платежных услугах" цифровые деньги Национального банка Украины – электронная форма денежной единицы Украины. Е-гривны можно было бы использовать для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами.

"Это может создать новую инфраструктуру, которая выполняла бы роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов. Соответственно е-гривна может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине", – добавил Шевченко.

В Национальном банке также отметили, что готовы работать совместно с регуляторами рынка виртуальных активов для защиты его участников от мошенничества.