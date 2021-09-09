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ДЕНЬГИ

Нацбанк изучает возможность выпуска собственных цифровых денег, е-гривен – глава НБУ

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Шевченко: Е-гривна может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине
Шевченко: Е-гривна может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине
Фото: Кирило Шевченко / Facebook

В Украине появилась возможность создать прозрачный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой и защищенными клиентами, заявил в Facebook 8 сентября глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Об этом он написал, комментируя принятие Верховной Радой законопроекта "О виртуальных активах".

"Виртуальные активы, в том числе и те, которые мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка – право на защиту и работу в правовом поле. В Украине смогут легально работать международные биржи, где происходят торги виртуальными активами", – сообщил Шевченко.

По его мнению, технологические инновации будут способствовать привлечению инвестиций в Украину.

Он подчеркнул, что единственным законным средством платежа в стране остается гривна – Нацбанк отвечает за покупательную способность именно национальной валюты, регулирует ее оборот и благодаря этому осуществляет монетарную политику.

"В то же время мы изучаем возможность выпуска собственных цифровых денег (цифровой валюты от центробанка, СBDC) – е-гривны", – написал Шевченко.

Он отметил, что в соответствии с законом Украины "О платежных услугах" цифровые деньги Национального банка Украины – электронная форма денежной единицы Украины. Е-гривны можно было бы использовать для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами.

"Это может создать новую инфраструктуру, которая выполняла бы роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов. Соответственно е-гривна может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине", – добавил Шевченко.

В Национальном банке также отметили, что готовы  работать совместно с регуляторами рынка виртуальных активов для защиты его участников от мошенничества.

https://www.facebook.com/KyryloShevchenkoCEO/posts/403405544485602

Контекст:

8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3637 "О виртуальных активах", который узаконит криптоактивы и виртуальную гривну. Авторы законопроекта считают, что его реализация будет способствовать обеспечению открытости и прозрачности условий соглашений, заключаемых на рынке виртуальных активов, и предотвращению злоупотреблений на этом рынке. Кроме того, закон будет способствовать развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов, обеспечению его открытости и эффективности.

Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены.

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на данные аналитиков блокчейн-компании The Chainalysis сообщило, что в Украине больше всего применений виртуальных активов населением в мире.

Высокие показатели Украины на рынке виртуальных активов в Минцифры объясняют, в частности, большим сообществом блокчейн-разработчиков (входит в первую тройку в мире) и высоким уровнем цифровой осведомленности населения.

По данным на июнь 2021 года, Украина входит в топ-10 стран, в которых инвесторы в 2020 году больше всего заработали на биткоине.

Теги: валюта, гривна, НБУ, экономика, технологии, деньги, Нацбанк, активы, финансы, криптовалюта, Кирилл Шевченко
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