В Минцифры рассказали, будут ли в Украине облагать налогом виртуальные активы

"Мы работаем над отдельным законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ урегулирует вопросы налогообложения участников рынка виртуальных активов. Именно после его принятия можно ожидать полноценного запуска рынка виртуальных активов в Украине", – пояснил Борняков.

Контекст:

8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3637 "О виртуальных активах", который узаконит криптоактивы и виртуальную гривну. Авторы законопроекта считают, что его реализация будет способствовать обеспечению открытости и прозрачности условий соглашений, заключаемых на рынке виртуальных активов, и предотвращению злоупотреблений на этом рынке. Кроме того, закон будет способствовать развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов, обеспечению его открытости и эффективности.

Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены.

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на данные аналитиков блокчейн-компании The Chainalysis сообщило, что в Украине больше всего применений виртуальных активов населением в мире.

Высокие показатели Украины на рынке виртуальных активов в Минцифры объясняют, в частности, большим сообществом блокчейн-разработчиков (входит в тройку в мире) и высоким уровнем цифровой осведомленности населения.

По данным на июнь 2021 года, Украина входит в топ-10 стран, в которых инвесторы в 2020 году больше всего заработали на биткоине.