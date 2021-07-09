В "Винницаоблэнерго" отвергают обвинения в воровстве электроэнергии для майнинга криптовалюты

Оборудование для майнинга, найденное СБУ, находилось на прилегающей территории, а не в помещениях облэнерго, говорят в компании Фото: ssu.gov.ua

8 июля СБУ сообщила, что оборудование для майнинга криптовалюты было обнаружено в здании на промышленной площадке облэнерго. Злоумышленники, чья деятельность могла оставить без электричества целые кварталы города, незаконно отбирали электрическую энергию из сетей "Винницаоблэнерго".

Правоохранители устанавливают "полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе причастность должностных лиц АО "Винницаоблэнерго", говорилось в сообщении СБУ.

В свою очередь, на предприятии несанкционированный отбор электроэнергии опровергли. В компании заявляют, что в помещениях, принадлежащих ей, никогда не работало оборудование для майнинга, а обыски СБУ, нашедшей криптоферму, проходили на соседней территории.

"В ходе обследования представителями контролирующего органа не было обнаружено никаких фактов краж электроэнергии. Поэтому информация о многомиллионных кражах электричества не соответствует действительности", – говорится в заявлении "Винницаоблэнерго".

Пресс-служба подчеркнула, что руководство компании активно сотрудничает со следствием и заинтересовано в выяснении всех фактов и наказании виновных.

Тем не менее СБУ в комментарии "Украинской правде" утверждает, что "оперирует цифрами и фактами и имеет аргументированные доказательства масштабных краж электроэнергии в АО "Винницаоблэнерго".