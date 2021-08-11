Хакеры присвоили криптовалюту на $600 млн. Взлом называют крупнейшим в истории криптовалюты

Poly Network объявила о взломе во вторник, 10 августа. Платформа раскрыла адреса хакеров, на которые злоумышленники суммарно перевели средства на $600 млн. Также платформа призвала блокировать переводы с адресов хакеров.

Кроме того, компания Poly Network опубликовала в Twitter обращение к хакерам с призывом вернуть украденные активы. Представители Poly Network написали, что от взлома пострадали десятки тысяч пользователей.

"Мы хотим наладить контакт с вами и настоятельно просим вас вернуть украденные активы. Сумма похищенных денег является крупнейшей в истории децентрализированных финансовых сервисов. Правоохранительные органы любой страны будут рассматривать это как крупное экономическое преступление, и вас будут преследовать", – говорится в сообщении.

После этого хакеры заявили в сообщении, встроенном в транзакцию Ethereum с самим собой, что они готовы вернуть средства. В другом сообщении они сказали, что не смогли связаться с Poly Network, и попросили кошелек с мультиподписью для возврата денег.

Вскоре после этого Poly Network создала три кошелька в надежде, что хакеры переведут на них хотя бы часть украденных средств.

Coindesk считает, что взлом стал одним из крупнейших в истории криптовалюты.