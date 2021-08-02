В Италии хакеры атаковали порталы, связанные с вакцинацией от COVID-19

"Продолжается хакерская атака на региональный CED. Ведутся операции по защите и проверке. Операции, связанные с вакцинацией, могут замедлиться", – проинформировали власти региона.

Итальянское агентство ANSA пишет, что в результате атаки отключены все системы, в том числе все системы портала Salute Lazio и сети вакцинации. Советник по здравоохранению Алессио Д'Амато назвал кибератаку "очень мощной и серьезной". Правоохранительные органы начали расследование случившегося.

Контекст:

По данным минздрава Италии, в регионе Лацио 96,6% населения получило вакцины от COVID-19. В Италии завершило вакцинацию почти 60,3% населения старше 12 лет.

В Италии с 6 августа введут "зеленые" сертификаты, с помощью которых можно будет участвовать в мероприятиях в закрытых помещениях, а также в ресторанах, сообщала ANSA. Сертификаты получат те, кто сделал прививку от COVID-19.

Италия сейчас находится на 11 месте в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. В стране за время эпидемии коронавируса зафиксировали более 4,3 млн случаев заражения, умерло 128 тыс. человек.