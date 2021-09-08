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Верховная Рада поддержала легализацию криптовалюты

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Законопроект о легализации криптовалюты поддержали 276 депутатов
Законопроект о легализации криптовалюты поддержали 276 депутатов
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3637 "О виртуальных активах", который узаконит криптоактивы и виртуальную гривну. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержали 276 депутатов, шесть проголосовали против, 71 депутат воздержался, а 23 не голосовали.

После вступления в силу закон будет применяться к правоотношениям, возникающим в связи с обращением виртуальных активов в Украине. Он будет определять права и обязанности участников рынка виртуальных активов, принципы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов.

Документ предусматривает решение следующих проблем, связанных с функционированием криптовалюты:

  • упорядочение нормативно-правового регулирования для рынка виртуальных активов, участников;
  • определение правового статуса виртуальных активов как объектов гражданских прав;
  • упорядочение гражданско-правовых отношений между физическими и юридическими лицами, возникающих в процессе использования виртуальных активов;
  • определение правового статуса участников рынка и пользователей в сфере виртуальных активов;
  • установление основных принципов и принципов государственной политики в сфере виртуальных активов;
  • государственное регулирование и контроль на рынке виртуальных активов.

Авторы законопроекта считают, что его реализация будет способствовать обеспечению открытости и прозрачности условий соглашений, заключаемых на рынке виртуальных активов, и предотвращению злоупотреблений на этом рынке. Кроме того, закон будет способствовать развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов, обеспечению его открытости и эффективности.

Контекст:

Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены.

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на данные аналитиков блокчейн-компании The Chainalysis сообщило, что в Украине больше всего применений виртуальных активов населением в мире.

Высокие показатели Украины на рынке виртуальных активов в Минцифры объясняют, в частности, большим сообществом блокчейн-разработчиков (входит в тройку в мире) и высоким уровнем цифровой осведомленности населения.

По данным на июнь 2021 года, Украина входит в топ-10 стран, в которых инвесторы в 2020 году больше всего заработали на биткоине.

Теги: Верховная Рада, Украина, финансы, биткоин, криптовалюта, блокчейн
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