Рада в первом чтении поддержала легализацию криптовалюты

Авторы законопроекта о легализации криптовалюты в Украине считают, что документ будет способствовать развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов, обеспечению его открытости и эффективности.

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №3637 "О виртуальных активах", который предусматривает легализацию в Украине криптовалюты, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержали 230 нардепов, один проголосовал против, 68 воздержались, а 44 не голосовали.

В пояснительной записке отмечается, что рынок криптовалют уже урегулировали такие страны как США, Германия, Мальта, Гибралтар, Швейцария, Лихтенштейн, Эстония и Япония. В Украине же этот рынок фактически сформирован и функционирует уже пять лет, но при этом находится полностью вне правового поля государства.

Принятый за основу Радой документ предусматривает решение следующих проблем, связанных с функционированием криптовалюты:

упорядочение нормативно-правового регулирования для рынка виртуальных активов и его участников;

определение правового статуса виртуальных активов как объектов гражданских прав;

упорядочение гражданско-правовых отношений между физическими и юридическими лицами, которые возникают в процессе использования виртуальных активов;

определение правового статуса участников рынка и пользователей в сфере виртуальных активов;

установление основных принципов и принципов государственной политики в сфере виртуальных активов;

государственное регулирование и контроль на рынке виртуальных активов.

Авторы законопроекта считают, что его реализация будет способствовать обеспечению открытости и прозрачности условий соглашений, заключаемых на рынке виртуальных активов, и предотвращению злоупотреблений на этом рынке. Кроме того, закон будет способствовать развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов, обеспечению его открытости и эффективности.

В сентябре Министерстве цифровой трансформации Украины со ссылкой на данные аналитиков блокчейн-компании The Chainalysis, сообщило, что в Украине больше всего применений виртуальных активов населением в мире.

Высокие показатели Украины на рынке виртуальных активов в Минцифры объясняют, в частности, большим сообществом блокчейн-разработчиков (входит в тройку в мире) и высоким уровнем цифровой осведомленности населения.

Вместе с тем, Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены.